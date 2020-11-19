Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров
Маск занял третье место в рейтинге Bloomberg, Цукерберг — четвертое. По данным издания, состояние Маска оценивается в $120 млрд, состояние Цукерберга — $103 млрд. Первое место занял основатель Amazon Джефф Безос — $183 млрд, второе — основатель Microsoft Билл Гейтс — $128 млрд.
Forbes оценил состояние Маска в $105,4 млрд и поместил его на четвертую строчку. Состояние Цукерберга журнал оценил в $99,9 млрд. Он занял пятое место рейтинга. В рейтинге журнала снова лидирует Безос ($182,4 млрд), на втором месте находится глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($139 млрд), а на третьем — Гейтс ($118,6 млрд).
Состояние Маска увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. К закрытию торгов 19 ноября они подорожали на 10,2%, достигнув отметки $486,64 за бумагу, следует из данных биржи. Акции компании выросли на новости об их вхождении в индекс S&P 500 в декабре. В августе бумаги производителя электромобилей обновили исторический максимум, подорожав на 11%. Их стоимость превысила $1,8 тыс.