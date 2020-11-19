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Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга в рейтинге миллиардеров Bloomberg и Forbes, рассчитываемых в реальном времени.

Маск занял третье место в рейтинге Bloomberg, Цукерберг — четвертое. По данным издания, состояние Маска оценивается в $120 млрд, состояние Цукерберга — $103 млрд. Первое место занял основатель Amazon Джефф Безос — $183 млрд, второе — основатель Microsoft Билл Гейтс — $128 млрд.

Forbes оценил состояние Маска в $105,4 млрд и поместил его на четвертую строчку. Состояние Цукерберга журнал оценил в $99,9 млрд. Он занял пятое место рейтинга. В рейтинге журнала снова лидирует Безос ($182,4 млрд), на втором месте находится глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($139 млрд), а на третьем — Гейтс ($118,6 млрд).

Состояние Маска увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. К закрытию торгов 19 ноября они подорожали на 10,2%, достигнув отметки $486,64 за бумагу, следует из данных биржи. Акции компании выросли на новости об их вхождении в индекс S&P 500 в декабре. В августе бумаги производителя электромобилей обновили исторический максимум, подорожав на 11%. Их стоимость превысила $1,8 тыс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных