Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров

Состояние Маска увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. К закрытию торгов 19 ноября они подорожали на 10,2%, достигнув отметки $486,64 за бумагу, следует из данных биржи. Акции компании выросли на новости об их вхождении в индекс S&P 500 в декабре. В августе бумаги производителя электромобилей обновили исторический максимум, подорожав на 11%. Их стоимость превысила $1,8 тыс.