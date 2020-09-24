Маск не представил прорывных технологий производства батарей

Не новым было и заявление главы Tesla о том, что компания собирается самостоятельно производить ячейки для батарей. В настоящее время их поставляют для Tesla японская Panasonic, китайская CATL и южнокорейская LG Chem. И хотя точный срок начала собственного производства неизвестен – по словам Маска, производство будет налажено опять же «в течение трех лет», – акции каждого из поставщиков упали более чем на 4% после его заявления. Информация об использовании меньшего количества кобальта в катодах и большего количества кремния в анодах – тоже не новость, а тенденция, которой уже следует большинство производителей электромобилей. «Ничто из того, что Маск рассказал про батареи, не является решенным вопросом, – заявил агентству Reuters аналитик фирмы Roth Capital Partners Крейг Ирвин. – Ничего существенного». Некоторые эксперты выразились еще более критично: «Скорее фантазии, чем реальные новости», – написал в своем Twitter управляющий директор аналитической фирмы Benchmark Саймон Мурес.