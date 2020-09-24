Маск не представил прорывных технологий производства батарей

Маск не представил прорывных технологий производства батарейИ даже срок появления дешевой модели Tesla остался тем же, что и в 2018 году.: «в течение трех лет»
Генеральный директор американской автокомпании Tesla Илон Маск провел 22 сентября мероприятие Battery Day, посвященное новым технологиям в производстве аккумуляторных батарей для электромобилей. Аналитики, инвесторы и фанаты с нетерпением ожидали, что миллиардер объявит о новых технологиях, которые позволят снизить стоимость батарей – самого дорогого компонента электромобилей. Все надежды на быстрое развитие рынка электрического транспорта упираются в относительно невысокую на данный момент емкость батарей и высокую стоимость их производства.
Однако Маск еще в минувший понедельник написал в своем Twitter, что каких-либо изменений в массовом производстве не стоит ждать ранее 2022 г. В результате акции Tesla в тот же день упали на 7%; к вечеру 23 сентября совокупное падение составило уже 13% и рыночная капитализация компании снизилась на $60 млрд.
Вместо ожидавшихся заявлений о «миллиономильной батарее» (батареи с гарантией на миллион миль или 10 лет, сейчас Tesla дает гарантию до 240 000 миль и до восьми лет) и конкретных цифр сокращения расходов на батареи Маск дал расплывчатые обещания о снижении стоимости производства аккумуляторов вдвое в ближайшие несколько лет и появлении дешевой модели Tesla стоимостью $25 000 «в течение трех лет». Примечательно, что в августе 2018 г. миллиардер уже выступал с точно таким же обещанием.
Не новым было и заявление главы Tesla о том, что компания собирается самостоятельно производить ячейки для батарей. В настоящее время их поставляют для Tesla японская Panasonic, китайская CATL и южнокорейская LG Chem. И хотя точный срок начала собственного производства неизвестен – по словам Маска, производство будет налажено опять же «в течение трех лет», – акции каждого из поставщиков упали более чем на 4% после его заявления. Информация об использовании меньшего количества кобальта в катодах и большего количества кремния в анодах – тоже не новость, а тенденция, которой уже следует большинство производителей электромобилей. «Ничто из того, что Маск рассказал про батареи, не является решенным вопросом, – заявил агентству Reuters аналитик фирмы Roth Capital Partners Крейг Ирвин. – Ничего существенного». Некоторые эксперты выразились еще более критично: «Скорее фантазии, чем реальные новости», – написал в своем Twitter управляющий директор аналитической фирмы Benchmark Саймон Мурес.
Когда-нибудь, по заверению Маска, Tesla выйдет на объем производства 20 млн электромобилей в год. Видимо, миллиардер устал от постоянного сравнения его компании с мировым лидером по объему производства легковых автомобилей, немецкой компанией Volkswagen: из-за рекордного роста акций Tesla в этом году (примерно 500%) часто упоминается, что, хотя ее рыночная капитализация в 5 раз превышает стоимость VW, производит она почти в 30 раз меньше (в 2019 г. VW продал немногим менее 11 млн автомобилей, а Tesla – немногим менее 370 000). Пока же Маск не выполнил свои предыдущие обещания по объему производства Tesla ни на 2018 г. (500 000 автомобилей), ни на 2020 г. (1 млн автомобилей).
А пока мир ждет появления дешевой модели Tesla, Маск во время мероприятия Battery Day немного вышел за рамки аккумуляторной тематики и представил модификацию Tesla Model S – Tesla Model S Plaid. Электромобиль оснащен тремя двигателями суммарной мощностью 1100 л. с., что делает его самым быстрым серийным электрическим автомобилем в мире. Новинка разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2 с, а четверть мили (402 м) пролетает за 9 с и по обоим показателям превосходит главного конкурента – представленный недавно электрический седан Lucid Air. Запас хода составит около 850 км. По информации на сайте компании, новинка поступит в продажу в США в 2021 г. по цене от $140 000.
Мероприятие Battery Day состоялось сразу же после ежегодного собрания акционеров Tesla, на котором Маск сообщил, что прогнозирует рост объема продаж в 2020 г. в 30–40%. В прошлом году продажи Tesla выросли на 50%, но даже такими темпами до 20 млн автомобилей в год далеко.