Илон Маск потерял $10 млрд на падении акций Tesla

Ранее сообщалось, что во время торгов на бирже NASDAQ 8 сентября акции Tesla обрушились на 18,09%: с $418,32 до $337,9. Это произошло из-за того, что комитет S&P Dow Jones Indices в понедельник, 7 сентября, отказался включить компанию в индекс S&P 500, несмотря на выполнение ею всех формальных требований.