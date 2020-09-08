Илон Маск потерял $10 млрд на падении акций Tesla
Основатель и глава Tesla Илон Маск потерял $9,9 млрд из-за снижения стоимости акций компании, сообщает Forbes.
Как следует из рейтинга Forbes Real-Time, Маск покинул пятую строчку рейтинга самых богатых людей мира и теперь занимает седьмое место. В пятерке миллиардер находился чуть больше месяца. По последним данным, Маск потерял 11,29% от общей стоимости своих активов.
Ранее сообщалось, что во время торгов на бирже NASDAQ 8 сентября акции Tesla обрушились на 18,09%: с $418,32 до $337,9. Это произошло из-за того, что комитет S&P Dow Jones Indices в понедельник, 7 сентября, отказался включить компанию в индекс S&P 500, несмотря на выполнение ею всех формальных требований.
Месяцем ранее бумаги производителя электромобилей обновили исторический максимум, подорожав на 11%. Это увеличило состояние Илона Маска до $84,8 млрд.