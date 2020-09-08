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Илон Маск потерял $10 млрд на падении акций Tesla

Ведомости

Основатель и глава Tesla Илон Маск потерял $9,9 млрд из-за снижения стоимости акций компании, сообщает Forbes.

Как следует из рейтинга Forbes Real-Time, Маск покинул пятую строчку рейтинга самых богатых людей мира и теперь занимает седьмое место. В пятерке миллиардер находился чуть больше месяца. По последним данным, Маск потерял 11,29% от общей стоимости своих активов.

Ранее сообщалось, что во время торгов на бирже NASDAQ 8 сентября акции Tesla обрушились на 18,09%: с $418,32 до $337,9. Это произошло из-за того, что комитет S&P Dow Jones Indices в понедельник, 7 сентября, отказался включить компанию в индекс S&P 500, несмотря на выполнение ею всех формальных требований.

Месяцем ранее бумаги производителя электромобилей обновили исторический максимум, подорожав на 11%. Это увеличило состояние Илона Маска до $84,8 млрд.

Ранее по теме: Акции Tesla обрушились более чем на 18%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных