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Акции Tesla обрушились более чем на 18%

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Стоимость акций Tesla во время торгов на бирже NASDAQ обрушилась на 18,09%, следует из данных площадки.

Бумаги компании Илона Маска подешевели с $418,32 до $337,9. По состоянию на 17.07 мск стоимость одной акции Tesla скорректировалась до $345,6. Это произошло после того, как комитет S&P Dow Jones Indices в понедельник, 7 сентября, отказался включить компанию в индекс S&P 500, несмотря на выполнение ею всех формальных требований. В ходе торгов также подешевели бумаги Apple (-3,05%), Amazon (- 2,20%) и Facebook (-1,81%).

В конце августа Tesla провела процедуру дробления акций по принципу 5:1. Компания достигла соглашения о вторичном размещении бумаг по цене $480 за акцию (до дробления – $2200) с Goldman Sachs, Bank of America, Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse Group, SG Americas Securities и Wells Fargo & Co. Так Tesla планировала привлечь более $14 млрд инвестиций.

До этого бумаги компании на торгах 17 августа выросли на 11% и обновили рекорд стоимости. Благодаря этому капитал ее основателя Маска увеличился на $7,8 млрд, и он занял четвертую строку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg, который оценил стоимость его активов в $84,8 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных