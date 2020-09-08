Акции Tesla обрушились более чем на 18%

Бумаги компании Илона Маска подешевели с $418,32 до $337,9. По состоянию на 17.07 мск стоимость одной акции Tesla скорректировалась до $345,6. Это произошло после того, как комитет S&P Dow Jones Indices в понедельник, 7 сентября, отказался включить компанию в индекс S&P 500, несмотря на выполнение ею всех формальных требований. В ходе торгов также подешевели бумаги Apple (-3,05%), Amazon (- 2,20%) и Facebook (-1,81%).