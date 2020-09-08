Акции Tesla обрушились более чем на 18%
Стоимость акций Tesla во время торгов на бирже NASDAQ обрушилась на 18,09%, следует из данных площадки.
Бумаги компании Илона Маска подешевели с $418,32 до $337,9. По состоянию на 17.07 мск стоимость одной акции Tesla скорректировалась до $345,6. Это произошло после того, как комитет S&P Dow Jones Indices в понедельник, 7 сентября, отказался включить компанию в индекс S&P 500, несмотря на выполнение ею всех формальных требований. В ходе торгов также подешевели бумаги Apple (-3,05%), Amazon (- 2,20%) и Facebook (-1,81%).
В конце августа Tesla провела процедуру дробления акций по принципу 5:1. Компания достигла соглашения о вторичном размещении бумаг по цене $480 за акцию (до дробления – $2200) с Goldman Sachs, Bank of America, Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse Group, SG Americas Securities и Wells Fargo & Co. Так Tesla планировала привлечь более $14 млрд инвестиций.
До этого бумаги компании на торгах 17 августа выросли на 11% и обновили рекорд стоимости. Благодаря этому капитал ее основателя Маска увеличился на $7,8 млрд, и он занял четвертую строку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg, который оценил стоимость его активов в $84,8 млрд.