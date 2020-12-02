В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января
Работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января, сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на постановление губернатора Александра Беглова.
«С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью», — говорится в сообщении. Мера введена в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Кроме того, предприятия общепита не смогут принимать посетителей с 19.00 до 6.00 с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января. Ограничения не коснутся доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
Также в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки, концерты, в Ленинградский зоопарк, проведение в помещениях мероприятий с участием более 50 человек, автобусные экскурсии. С 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки и океанариумы, в зданиях торговых центров будет приостановлена работа музеев, выставок, театров, ужесточаются требования к проведению мероприятий в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек, рассказали в пресс-службе.
По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3684 новых случаев коронавируса, 1873 человека выздоровели, 82 скончались. Всего в городе зарегистрировано 133 288 случаев COVID-19 и 5599 летальных исходов.