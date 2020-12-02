Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января

Ведомости

Работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января, сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на постановление губернатора Александра Беглова.

«С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью», — говорится в сообщении. Мера введена в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, предприятия общепита не смогут принимать посетителей с 19.00 до 6.00 с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января. Ограничения не коснутся доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Также в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки, концерты, в Ленинградский зоопарк, проведение в помещениях мероприятий с участием более 50 человек, автобусные экскурсии. С 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки и океанариумы, в зданиях торговых центров будет приостановлена работа музеев, выставок, театров, ужесточаются требования к проведению мероприятий в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек, рассказали в пресс-службе.

По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3684 новых случаев коронавируса, 1873 человека выздоровели, 82 скончались. Всего в городе зарегистрировано 133 288 случаев COVID-19 и 5599 летальных исходов.

Ранее по теме: Мурашко назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в двух регионах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных