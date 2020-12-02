В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января

Также в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки, концерты, в Ленинградский зоопарк, проведение в помещениях мероприятий с участием более 50 человек, автобусные экскурсии. С 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки и океанариумы, в зданиях торговых центров будет приостановлена работа музеев, выставок, театров, ужесточаются требования к проведению мероприятий в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек, рассказали в пресс-службе.