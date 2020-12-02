Беглов допустил введение новых ограничений из-за коронавируса в Петербурге

«Небесконечны койки и врачи. Если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры», — сказал Беглов. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной. Из 10 901 коек для пациентов с COVID-19 свободно более 6%, при необходимости число мест может быть увеличено.