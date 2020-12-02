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Беглов допустил введение новых ограничений из-за коронавируса в Петербурге

Ведомости

Меры по профилактике коронавируса в Санкт-Петербурге будут ужесточены в случае увеличения нагрузки на городскую систему здравоохранения, заявил губернатор Александр Беглов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Небесконечны койки и врачи. Если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры», — сказал Беглов. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной. Из 10 901 коек для пациентов с COVID-19 свободно более 6%, при необходимости число мест может быть увеличено.

По его словам, в Санкт-Петербурге отмечается дефицит противовирусных лекарств, в том числе препаратов для лечения коронавируса.

Ранее пресс-служба администрации города сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. 

По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3684 новых случаев коронавируса, 1873 человека выздоровели, 82 скончались. Всего в городе зарегистрировано 133 288 случаев COVID-19 и 5599 летальных исходов.

Ранее по теме: В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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