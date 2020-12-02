Беглов допустил введение новых ограничений из-за коронавируса в Петербурге
Меры по профилактике коронавируса в Санкт-Петербурге будут ужесточены в случае увеличения нагрузки на городскую систему здравоохранения, заявил губернатор Александр Беглов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Небесконечны койки и врачи. Если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры», — сказал Беглов. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной. Из 10 901 коек для пациентов с COVID-19 свободно более 6%, при необходимости число мест может быть увеличено.
По его словам, в Санкт-Петербурге отмечается дефицит противовирусных лекарств, в том числе препаратов для лечения коронавируса.
Ранее пресс-служба администрации города сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты.
По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3684 новых случаев коронавируса, 1873 человека выздоровели, 82 скончались. Всего в городе зарегистрировано 133 288 случаев COVID-19 и 5599 летальных исходов.