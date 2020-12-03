В Минюсте предложили убрать все колонии и СИЗО из городов

«У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний. — Прим. Ред.), и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения», — сказал Чуйченко. Он пояснил, что Минюст уже работает над проектом, который позволит сформировать для СИЗО и колоний отдельные площадки в ненаселенных местах.