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В Минюсте предложили убрать все колонии и СИЗО из городов

Ведомости

Минюст разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из городов все колонии и СИЗО, заявил глава ведомства Константин Чуйченко телеканалу «Россия-24».

«У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний. — Прим. Ред.), и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения», — сказал Чуйченко. Он пояснил, что Минюст уже работает над проектом, который позволит сформировать для СИЗО и колоний отдельные площадки в ненаселенных местах.

В ходе оптимизации ФСИН должна стать «эффективной и одновременно разумной», чтобы люди, получившие сроки, не совершали преступлений вновь, отметил он. Для этого хотят скрыть от людей «действительность, связанную с лишением свободы». Для заключенных предлагается предусмотреть «отдельные площадки».

В августе ФСИН отчиталась, что впервые в России число осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах лишения свободы, стало меньше 0,5 млн. Ведомство объяснило такую ситуацию «широким применением альтернативных наказаний, без лишения свободы, и либерализацией уголовно-исполнительной политики». За последние пять лет на 26% снизилось число людей, которые попали в места заключения впервые.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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