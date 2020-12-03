В Минюсте предложили убрать все колонии и СИЗО из городов
Минюст разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из городов все колонии и СИЗО, заявил глава ведомства Константин Чуйченко телеканалу «Россия-24».
«У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний. — Прим. Ред.), и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения», — сказал Чуйченко. Он пояснил, что Минюст уже работает над проектом, который позволит сформировать для СИЗО и колоний отдельные площадки в ненаселенных местах.
В ходе оптимизации ФСИН должна стать «эффективной и одновременно разумной», чтобы люди, получившие сроки, не совершали преступлений вновь, отметил он. Для этого хотят скрыть от людей «действительность, связанную с лишением свободы». Для заключенных предлагается предусмотреть «отдельные площадки».
В августе ФСИН отчиталась, что впервые в России число осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах лишения свободы, стало меньше 0,5 млн. Ведомство объяснило такую ситуацию «широким применением альтернативных наказаний, без лишения свободы, и либерализацией уголовно-исполнительной политики». За последние пять лет на 26% снизилось число людей, которые попали в места заключения впервые.