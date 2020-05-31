Минюст отчитался о работе над ошибками

Минюст 29 мая опубликовал доработанный проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Первая версия документа, подготовленного в ходе реформы контрольно-надзорной деятельности, была представлена на обсуждение в январе и вызвала жесткую критику с самых разных сторон, в первую очередь – в связи с резким повышением штрафов для водителей, но не только. Так, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов констатировал резкое ужесточение административной ответственности для представителей бизнеса – по 27 позициям штрафы для индивидуальных предпринимателей (ИП), юридических и должностных лиц увеличивались в несколько раз. Общую обеспокоенность вызвал также рост сроков давности привлечения к административной ответственности. В результате документ отправили на доработку.