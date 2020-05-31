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Минюст отчитался о работе над ошибками

В новый административный кодекс вернули старые штрафы, но не для всех
Анастасия Корня
М. Новиков / Ведомости

Минюст 29 мая опубликовал доработанный проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Первая версия документа, подготовленного в ходе реформы контрольно-надзорной деятельности, была представлена на обсуждение в январе и вызвала жесткую критику с самых разных сторон, в первую очередь – в связи с резким повышением штрафов для водителей, но не только. Так, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов констатировал резкое ужесточение административной ответственности для представителей бизнеса – по 27 позициям штрафы для индивидуальных предпринимателей (ИП), юридических и должностных лиц увеличивались в несколько раз. Общую обеспокоенность вызвал также рост сроков давности привлечения к административной ответственности. В результате документ отправили на доработку.

За четыре месяца Минюст получил около 2000 предложений о корректировке проекта нового КоАПа, причем «подавляющее их большинство» учтено, заявил в пятницу министр юстиции Константин Чуйченко. Это, в частности, касается решения не увеличивать текущие размеры административных наказаний, сохранить действующие сроки давности привлечения к административной ответственности и включить в проект нового КоАПа принцип презумпции невиновности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных