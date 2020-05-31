Минюст отчитался о работе над ошибками

Минюст отчитался о работе над ошибкамиВ новый административный кодекс вернули старые штрафы, но не для всех
Минюст 29 мая опубликовал доработанный проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Первая версия документа, подготовленного в ходе реформы контрольно-надзорной деятельности, была представлена на обсуждение в январе и вызвала жесткую критику с самых разных сторон, в первую очередь – в связи с резким повышением штрафов для водителей, но не только. Так, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов констатировал резкое ужесточение административной ответственности для представителей бизнеса – по 27 позициям штрафы для индивидуальных предпринимателей (ИП), юридических и должностных лиц увеличивались в несколько раз. Общую обеспокоенность вызвал также рост сроков давности привлечения к административной ответственности. В результате документ отправили на доработку.
За четыре месяца Минюст получил около 2000 предложений о корректировке проекта нового КоАПа, причем «подавляющее их большинство» учтено, заявил в пятницу министр юстиции Константин Чуйченко. Это, в частности, касается решения не увеличивать текущие размеры административных наказаний, сохранить действующие сроки давности привлечения к административной ответственности и включить в проект нового КоАПа принцип презумпции невиновности.