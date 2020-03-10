Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей

Так, по сравнению с действующим КоАПом резко увеличивается размер штрафов по составам административных правонарушений в сфере экономики, причем без какого-либо экономического обоснования. Например, штраф для индивидуальных предпринимателей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям пребывания, обучения, отдыха и воспитания детей вырастет в 70 раз: с максимальных 7000 до 500 000 руб. Штраф за непредоставление в положенный срок документов в налоговые и таможенные органы для должностных лиц – в 16 раз (с 500 до 8000 руб.), за нарушение действующих санитарно-гигиенических правил для индивидуальных предпринимателей – в 10 раз (с 1000 до 10 000 руб.). При этом по большинству составов, связанных с неправомерными действиями должностных лиц, наказания остаются неизменными и даже сокращены. Такой вид наказания, как предупреждение, исчез из некоторых составов. Кроме того, оно может быть вынесено только при отсутствии отягчающих обстоятельств.