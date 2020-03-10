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Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей

По мнению Бориса Титова, проект Минюста значительно ухудшает положение бизнеса
Анастасия Корня
Проект нового КоАП опасен для российского бизнеса, считает Борис Титов (на фото) /Евгений Разумный / Ведомости

Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину. Законопроект несет реальную угрозу инвестиционному климату, развитию малого и среднего бизнеса, предупреждает омбудсмен.

Так, по сравнению с действующим КоАПом резко увеличивается размер штрафов по составам административных правонарушений в сфере экономики, причем без какого-либо экономического обоснования. Например, штраф для индивидуальных предпринимателей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям пребывания, обучения, отдыха и воспитания детей вырастет в 70 раз: с максимальных 7000 до 500 000 руб. Штраф за непредоставление в положенный срок документов в налоговые и таможенные органы для должностных лиц – в 16 раз (с 500 до 8000 руб.), за нарушение действующих санитарно-гигиенических правил для индивидуальных предпринимателей – в 10 раз (с 1000 до 10 000 руб.). При этом по большинству составов, связанных с неправомерными действиями должностных лиц, наказания остаются неизменными и даже сокращены. Такой вид наказания, как предупреждение, исчез из некоторых составов. Кроме того, оно может быть вынесено только при отсутствии отягчающих обстоятельств.

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