Делам об административных правонарушениях добавят состязательности

По мнению ЕСПЧ, напоминает Минюст, отсутствие в процессе стороны обвинения при рассмотрении подобных дел не позволяет гарантировать беспристрастность суда, которому в этой ситуации приходится брать на себя задачу предъявления обвинения и нести бремя его поддержки в ходе слушаний (в частности, об этом говорилось в решении 2016 г. по делу «Карелин против России»). По мнению Минюста, вопрос о создании механизма, обеспечивающего достаточные гарантии беспристрастности судов, рассматривающих дела об административных правонарушениях, может быть решен включением стороны обвинения (представителя прокуратуры или других госорганов) в процессы с устными слушаниями. А также путем предоставления бесплатной юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство, – по образцу того, как это происходит в уголовном процессе.