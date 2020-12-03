Twitter запретил унижающие по национальному и расовому признаку высказывания
Twitter запретил пользователям публиковать высказывания, унижающие достоинство человека по расовому, этническому или национальному признаку, говорится в сообщении компании.
«Сегодня мы еще больше расширяем нашу политику, чтобы запретить язык, который унижает людей по признаку расы, этнической принадлежности или национального происхождения», — сообщила компания.
В июле 2019 г. соцсеть запретила высказывания, унижающие достоинство человека по религиозному признаку. В марте 2020 г. были запрещены высказывания, которые унижают человека из-за возраста, инвалидности или болезни.