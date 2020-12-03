Оперштаб Москвы объяснил динамику заболеваемости COVID-19 в течение недели

С пятницы по воскресенье плавно снижается число обращений жителей города в поликлиники и число забора биоматериала на анализы. В том числе в выходные дни не проводится тестирование медработников. Подобные тенденции отмечаются и в других мегаполисах. В штабе посоветовали анализировать не ежедневную, а еженедельную статистику по заболеваемости. По данным властей Москвы, на прошлой неделе рост новых случаев заражения коронавирусом составил 3%.