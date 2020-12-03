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Оперштаб Москвы объяснил динамику заболеваемости COVID-19 в течение недели

Ведомости

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом пояснил, почему рекордные суточные приросты заболеваемости обычно приходятся на середину недели. 

В штабе рассказали, что в Москве расположено самое большое число лабораторий, которые делают тесты на коронавирус — 60, 28 из которых — частные. Загрузка лабораторий в течение недели неравномерна, количество проводимых анализов может отличатся день от дня на 20 тыс. — 25 тыс. Поэтому процент выявленных случаев каждый день может быть разным. 

Также в оперштабе отметили, что понедельник и вторник — пиковые дни обращения москвичей в медорганизации, следовательно, и забора анализов. Обработка одной пробы занимает 48 часов, поэтому к середине недели оперштаб получает результаты тестов, сданных в понедельник и вторник, — число выявленных случаев заражения возрастает в это время. 

«Так, на прошлой неделе рост случаев коронавируса зафиксирован в четверг 26 ноября (6075), а в пятницу 27 ноября отмечалось максимальное значение за неделю – 7918. На этой неделе ситуация повторяется – именно в четверг, 3 декабря, мы видим существенный рост случаев COVID-19 – 7750», — говорится в сообщении штаба.

С пятницы по воскресенье плавно снижается число обращений жителей города в поликлиники и число забора биоматериала на анализы. В том числе в выходные дни не проводится тестирование медработников. Подобные тенденции отмечаются и в других мегаполисах. В штабе посоветовали анализировать не ежедневную, а еженедельную статистику по заболеваемости. По данным властей Москвы, на прошлой неделе рост новых случаев заражения коронавирусом составил 3%. 

3 декабря, в четверг, был зарегистрирован максимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом — 28 145 случаев. За весь период в России зарегистрировано почти 2,4 млн случаев заражения. Почти 1,9 млн пациентов выздоровели, более 41 600 — скончались от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных