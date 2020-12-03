ОНФ обратился в Генпрокуратуру из-за фальшивых справок об отсутствии COVID-19

ОНФ провел интернет-мониторинг и пришел к выводу, что справки об отсутствии коронавируса без сдачи анализа можно приобрести в 20 российских регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В случае отсутствия возможности купить справку в своем регионе покупатель может заказать ее доставку. Фальшивые справки в основном пользуются популярностью у желающих выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции или оформиться в клинику на стационарное лечение, рассказали в народном фронте.