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ОНФ обратился в Генпрокуратуру из-за фальшивых справок об отсутствии COVID-19

Ведомости

Общероссийский народный фронт (ОНФ) попросил Генпрокуратуру взять на особый контроль проблему продажи фальшивых справок об отсутствии коронавируса, сообщила пресс-служба организации. 

«По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль», — говорится в сообщении.

ОНФ провел интернет-мониторинг и пришел к выводу, что справки об отсутствии коронавируса без сдачи анализа можно приобрести в 20 российских регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В случае отсутствия возможности купить справку в своем регионе покупатель может заказать ее доставку. Фальшивые справки в основном пользуются популярностью у желающих выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции или оформиться в клинику на стационарное лечение, рассказали в народном фронте. 

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупреждала, что использование услуг компаний, предлагающих купить справки и результаты тестов на коронавирус для поездок в Европу, может привести к «реальным проблемам» с законом. Несмотря на действующие запреты, граждане делятся в социальных сетях своим опытом поездок в европейские страны с использованием такого метода, отметили в АТОР.

Ранее по теме: Туроператоры предупредили о «реальных проблемах» из-за нелегальных поездок в Европу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных