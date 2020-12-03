Мишустин заявил о готовности регионов к массовой вакцинации от коронавируса

2 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей. Спустя день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи, работающие в сфере образования, здравоохранения и в городских соцслужбах могут с 4 декабря записаться на прививку от коронавируса.