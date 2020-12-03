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Мишустин заявил о готовности регионов к массовой вакцинации от коронавируса

Ведомости

Российские регионы находятся в достаточно высокой степени готовности к началу массовой вакцинации от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию», — сказал Мишустин. Он попросил руководителей субъектов взять под личный контроль организацию вакцинации. 

Производители продолжают масштабировать выпуск вакцин, что не должно сказаться на их качестве, подчеркнул премьер. Он поручил производителям лично контролировать процесс производства препаратов до их выпуска в гражданский оборот.

«Это, я считаю, решающий этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдем, тем скорее вернемся к нормальной, обычной жизни и сможем без опасений общаться с нашими родными, близкими людьми», — добавил Мишустин. 

2 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей. Спустя день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи, работающие в сфере образования, здравоохранения и в городских соцслужбах могут с 4 декабря записаться на прививку от коронавируса.  

Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: Собянин объявил открытой запись на вакцинацию от коронавируса в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных