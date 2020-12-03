Ученые выявили вызванное коронавирусом заболевание у младенцев
Коронавирус может вызывать у младенцев повреждения сердечной мышцы, пишет Sky News со ссылкой на отчет американского колледжа кардиологии.
О том, что коронавирус может вызывать повреждения миокарда у взрослых, стало известно еще в первую волну пандемии. Теперь же ученые пришли к выводу об аналогичном влиянии вируса на сердечную систему младенцев и детей. Ученые пришли к такому выводу на основе лечения двухмесячного ребенка. У него возникли повреждения миокарда и сердечная недостаточность после заражения коронавирусом.
Как отмечает издание, в отчете указано, что ребенок родился недоношенным — на 33 неделе беременности. Первые три недели после своего рождения ребенок провел в отделении интенсивной терапии. В это же время он начал страдать удушьем, а его кожа приобрела синеватый оттенок. Тест на COVID-19 оказался положительным, а результаты электрокардиограммы показали, что вирус вызвал травмы сердечной мышцы и усугубил симптомы сердечной недостаточности у ребенка.
Ребенку сделали искусственную вентиляцию легких и жидкостную реанимацию, а также ввели препарат ремдесивир, пишет издание. После лечения у ребенка восстановилось нормальное функционирование сердечной сосудистой системы и его выписали из стационара без дальнейшего назначения приема лекарств.