Ученые выявили вызванное коронавирусом заболевание у младенцев

Как отмечает издание, в отчете указано, что ребенок родился недоношенным — на 33 неделе беременности. Первые три недели после своего рождения ребенок провел в отделении интенсивной терапии. В это же время он начал страдать удушьем, а его кожа приобрела синеватый оттенок. Тест на COVID-19 оказался положительным, а результаты электрокардиограммы показали, что вирус вызвал травмы сердечной мышцы и усугубил симптомы сердечной недостаточности у ребенка.