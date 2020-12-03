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Ученые выявили вызванное коронавирусом заболевание у младенцев

Ведомости

Коронавирус может вызывать у младенцев повреждения сердечной мышцы, пишет Sky News со ссылкой на отчет американского колледжа кардиологии. 

О том, что коронавирус может вызывать повреждения миокарда у взрослых, стало известно еще в первую волну пандемии. Теперь же ученые пришли к выводу об аналогичном влиянии вируса на сердечную систему младенцев и детей. Ученые пришли к такому выводу на основе лечения двухмесячного ребенка. У него возникли повреждения миокарда и сердечная недостаточность после заражения коронавирусом. 

Как отмечает издание, в отчете указано, что ребенок родился недоношенным — на 33 неделе беременности. Первые три недели после своего рождения ребенок провел в отделении интенсивной терапии. В это же время он начал страдать удушьем, а его кожа приобрела синеватый оттенок. Тест на COVID-19 оказался положительным, а результаты электрокардиограммы показали, что вирус вызвал травмы сердечной мышцы и усугубил симптомы сердечной недостаточности у ребенка.

Ребенку сделали искусственную вентиляцию легких и жидкостную реанимацию, а также ввели препарат ремдесивир, пишет издание. После лечения у ребенка восстановилось нормальное функционирование сердечной сосудистой системы и его выписали из стационара без дальнейшего назначения приема лекарств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных