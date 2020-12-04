Казахстан назвал дату начала производства российской вакцины «Спутник V»
Казахстан начнет производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 22 декабря, сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.
«Главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с Президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении. Таким образом, Казахстан станет первой зарубежной площадкой, где начнут массово изготовлять российский препарат.
Массовая вакцинация от коронавируса в Казахстане начнется в начале 2021 г. Первыми вакцину получат учителя, врачи и силовики.
Власти Казахстана достигли договоренностей с президентом России Владимиром Путиным о строительстве в стране завода по производству российской вакцины от коронавируса в середине ноября.
Кроме Казахстана, Россия уже договорилась о производстве вакцины «Спутник V» с Индией, Бразилией, Китаем и Южной Кореей. Изучается вопрос об использовании площадок в Германии, Франции, Сербии, Турции и Узбекистана. В целом заявки на 1,2 млрд доз российского препарата подали более 50 стран. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с регуляторами 40 стран о регистрации вакцины.
«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность разработчики в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», от центра «Вектор». Регистрация третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова, анонсируется властями в ближайшее время.