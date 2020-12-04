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Казахстан назвал дату начала производства российской вакцины «Спутник V»

Ведомости

Казахстан начнет производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 22 декабря, сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«Главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с Президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении. Таким образом, Казахстан станет первой зарубежной площадкой, где начнут массово изготовлять российский препарат.

Массовая вакцинация от коронавируса в Казахстане начнется в начале 2021 г. Первыми вакцину получат учителя, врачи и силовики.

Власти Казахстана достигли договоренностей с президентом России Владимиром Путиным о строительстве в стране завода по производству российской вакцины от коронавируса в середине ноября.

Кроме Казахстана, Россия уже договорилась о производстве вакцины «Спутник V» с Индией, Бразилией, Китаем и Южной Кореей. Изучается вопрос об использовании площадок в Германии, Франции, Сербии, Турции и Узбекистана. В целом заявки на 1,2 млрд доз российского препарата подали более 50 стран. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с регуляторами 40 стран о регистрации вакцины.

«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность разработчики в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», от центра «Вектор». Регистрация третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова, анонсируется властями в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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