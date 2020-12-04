Казахстан назвал дату начала производства российской вакцины «Спутник V»

«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность разработчики в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», от центра «Вектор». Регистрация третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова, анонсируется властями в ближайшее время.