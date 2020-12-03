Попова заявила о разработке в России не менее 10 вакцин от коронавируса

По ее словам, в центре «Вектор» работают параллельно над еще тремя вакцинами. «И мы надеемся, что они будут очень успешными. Это и вакцина, объединенная против гриппа и коронавируса, на основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня», — отметила она.