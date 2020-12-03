Попова заявила о разработке в России не менее 10 вакцин от коронавируса
В России усилиями нескольких научных центров разрабатывается не менее 10 вакцин от коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1».
«Их [вакцин] не меньше 10 в стране сегодня разрабатывается», — сказала она (цитата по ТАСС).
По ее словам, в центре «Вектор» работают параллельно над еще тремя вакцинами. «И мы надеемся, что они будут очень успешными. Это и вакцина, объединенная против гриппа и коронавируса, на основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня», — отметила она.
Попова добавила, что разработкой вакцин занимаются также ФМБА и Академия наук.
Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже президент России Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.