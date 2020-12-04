Каждый одиннадцатый россиянин готов вакцинироваться от COVID-19
К вакцинации от коронавируса в ближайшее время однозначно готовы 9% россиян — каждый одиннадцатый, следует из исследования SuperJob. Еще 21% населения страны скорее готов к вакцинации, чем нет. Исследование проводилось во всех округах России в 351 населенном пункте. Выборка составила 1,6 тыс. человек среди экономически активного населения старше 18 лет.
«Готов сделать вакцину в ближайшее время каждый одиннадцатый россиянин (9%). Еще 21% скорее готов к вакцинации. Категорически против прививки 42% россиян. 28% скорее против», — говорится в исследовании.
Среди выразивших полную готовность к вакцинации мужчин более чем в два раза больше: их 12% против 5% женщин. Кроме того, среди однозначно готовых сделать прививки 13% старше 45 лет.
Чем ближе выпуск вакцины в гражданский оборот, тем меньше у населения решимости вакцинироваться: в конце марта однозначно готовых к вакцинации было 28%, скорее готовых — 36%, сейчас лишь 9 и 21% соответственно, говорится в исследовании.
При этом население страны испытывает больше доверия к отечественным разработкам. Так, при наличии выбора между импортной и российской вакциной граждане, готовые к вакцинации, более чем в два раза чаще выбирали разработки России — 55% против 24%. Среди них женщин больше мужчин: 58% и 52%. Выбор вакцины также определяется возрастом: чем старше опрошенные, тем чаще они отдавали предпочтение отечественным вакцинам (33% среди молодежи до 24 лет и 68% среди граждан старше 45 лет).
2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя и врачи. При этом сама вакцинация является добровольной.