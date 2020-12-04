Каждый одиннадцатый россиянин готов вакцинироваться от COVID-19

При этом население страны испытывает больше доверия к отечественным разработкам. Так, при наличии выбора между импортной и российской вакциной граждане, готовые к вакцинации, более чем в два раза чаще выбирали разработки России — 55% против 24%. Среди них женщин больше мужчин: 58% и 52%. Выбор вакцины также определяется возрастом: чем старше опрошенные, тем чаще они отдавали предпочтение отечественным вакцинам (33% среди молодежи до 24 лет и 68% среди граждан старше 45 лет).