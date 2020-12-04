Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Каждый одиннадцатый россиянин готов вакцинироваться от COVID-19

Ведомости

К вакцинации от коронавируса в ближайшее время однозначно готовы 9% россиян — каждый одиннадцатый, следует из исследования SuperJob. Еще 21% населения страны скорее готов к вакцинации, чем нет. Исследование проводилось во всех округах России в 351 населенном пункте. Выборка составила 1,6 тыс. человек среди экономически активного населения старше 18 лет.

«Готов сделать вакцину в ближайшее время каждый одиннадцатый россиянин (9%). Еще 21% скорее готов к вакцинации. Категорически против прививки 42% россиян. 28% скорее против», — говорится в исследовании.

Среди выразивших полную готовность к вакцинации мужчин более чем в два раза больше: их 12% против 5% женщин. Кроме того, среди однозначно готовых сделать прививки 13% старше 45 лет.

Чем ближе выпуск вакцины в гражданский оборот, тем меньше у населения решимости вакцинироваться: в конце марта однозначно готовых к вакцинации было 28%, скорее готовых — 36%, сейчас лишь 9 и 21% соответственно, говорится в исследовании.

При этом население страны испытывает больше доверия к отечественным разработкам. Так, при наличии выбора между импортной и российской вакциной граждане, готовые к вакцинации, более чем в два раза чаще выбирали разработки России — 55% против 24%. Среди них женщин больше мужчин: 58% и 52%. Выбор вакцины также определяется возрастом: чем старше опрошенные, тем чаще они отдавали предпочтение отечественным вакцинам (33% среди молодежи до 24 лет и 68% среди граждан старше 45 лет).

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя и врачи. При этом сама вакцинация является добровольной.

Ранее по теме: Собянин объявил открытой запись на вакцинацию от коронавируса в Москве

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных