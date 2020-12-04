ВЦИОМ: россияне в среднем рассчитывают дожить до 78 лет

Минимальное названное женщинами значение – 37 лет, мужчинами – 30 лет, а максимальное — 150. В идеальных же условиях россияне могли бы дожить до 85 лет, а максимально прожить целых 200 лет. По мнению респондентов, старость начинается с 62 лет.