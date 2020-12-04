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ВЦИОМ: россияне в среднем рассчитывают дожить до 78 лет

Ведомости

Россияне в среднем ожидают дожить до 78 лет, к такому выводу в результате опроса пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В телефонном опросе участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

«В среднем при своем нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах россияне ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины настроены дожить до 81 года, а мужчины до 74 лет», — говорится в сообщении центра.

Минимальное названное женщинами значение – 37 лет, мужчинами – 30 лет, а максимальное — 150. В идеальных же условиях россияне могли бы дожить до 85 лет, а максимально прожить целых 200 лет. По мнению респондентов, старость начинается с 62 лет.

Среди наиболее распространенных проблем пожилых россиян участники опроса назвали бедность и низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья и различные болезни (44%), ощущение ненужности и невостребованности (19%), одиночество (17%).

Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса, согласно которым большинство граждан России (81%) считают себя счастливыми. Среди поводов для счастья участники опроса называют наличие семьи и благополучие в ней — 34%, хорошее здоровье у себя и близких — 24%, наличие хорошей работы — 20%, детей — 18%, хорошее материальное положение и удовлетворенность жизнью — 10%.

Ранее по теме: ВЦИОМ оценил уровень счастья в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных