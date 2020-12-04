ВЦИОМ: россияне в среднем рассчитывают дожить до 78 лет
Россияне в среднем ожидают дожить до 78 лет, к такому выводу в результате опроса пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В телефонном опросе участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.
«В среднем при своем нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах россияне ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины настроены дожить до 81 года, а мужчины до 74 лет», — говорится в сообщении центра.
Минимальное названное женщинами значение – 37 лет, мужчинами – 30 лет, а максимальное — 150. В идеальных же условиях россияне могли бы дожить до 85 лет, а максимально прожить целых 200 лет. По мнению респондентов, старость начинается с 62 лет.
Среди наиболее распространенных проблем пожилых россиян участники опроса назвали бедность и низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья и различные болезни (44%), ощущение ненужности и невостребованности (19%), одиночество (17%).
Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса, согласно которым большинство граждан России (81%) считают себя счастливыми. Среди поводов для счастья участники опроса называют наличие семьи и благополучие в ней — 34%, хорошее здоровье у себя и близких — 24%, наличие хорошей работы — 20%, детей — 18%, хорошее материальное положение и удовлетворенность жизнью — 10%.