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ВЦИОМ оценил уровень счастья в России

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Большинство граждан России (81%) считают себя счастливыми, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты собственного мониторинга.

«Как и полгода назад, большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми — 81%, при этом треть выражают полную уверенность в этом (31%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ. Индекс счастья в России составляет 66 пунктов — на два больше, чем в ноябре прошлого года и на пять меньше, чем два года назад. 10 лет назад этот показатель составлял 48 пунктов, 30 лет назад — 17.

Среди поводов для счастья участники опроса называют наличие семьи и благополучие в ней — 34%, хорошее здоровье у себя и близких — 24%, наличие хорошей работы — 20%, детей — 18%, хорошее материальное положение и удовлетворенность жизнью — 10%. Причинами для несчастья они считают материальные трудности и отсутствие стабильности — 7%, плохое состояние здоровья — 6%, безработицу — 5% и плохое положение дел в стране — 4%, рассказали в центре. 

Во всероссийском опросе, проведенном методом телефонного интервью 12 ноября, участвовали 1600 граждан старше 18 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных