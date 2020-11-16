ВЦИОМ оценил уровень счастья в России

«Как и полгода назад, большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми — 81%, при этом треть выражают полную уверенность в этом (31%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ. Индекс счастья в России составляет 66 пунктов — на два больше, чем в ноябре прошлого года и на пять меньше, чем два года назад. 10 лет назад этот показатель составлял 48 пунктов, 30 лет назад — 17.