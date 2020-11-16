ВЦИОМ оценил уровень счастья в России
Большинство граждан России (81%) считают себя счастливыми, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты собственного мониторинга.
«Как и полгода назад, большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми — 81%, при этом треть выражают полную уверенность в этом (31%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ. Индекс счастья в России составляет 66 пунктов — на два больше, чем в ноябре прошлого года и на пять меньше, чем два года назад. 10 лет назад этот показатель составлял 48 пунктов, 30 лет назад — 17.
Среди поводов для счастья участники опроса называют наличие семьи и благополучие в ней — 34%, хорошее здоровье у себя и близких — 24%, наличие хорошей работы — 20%, детей — 18%, хорошее материальное положение и удовлетворенность жизнью — 10%. Причинами для несчастья они считают материальные трудности и отсутствие стабильности — 7%, плохое состояние здоровья — 6%, безработицу — 5% и плохое положение дел в стране — 4%, рассказали в центре.
Во всероссийском опросе, проведенном методом телефонного интервью 12 ноября, участвовали 1600 граждан старше 18 лет.