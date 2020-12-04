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В Москве планируют открыть 170 центров вакцинации от коронавируса до начала года

Ведомости

Московские власти планируют открыть 170 центов вакцинации от коронавируса до начала следующего года, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня мы открываем 70 центров вакцинации. Очень надеемся, что вакцины в Москву с каждым днем будет поступать все больше и до конца года, максимум до начала следующего года, мы откроем 170 центров вакцинации в Москве и дальше будем увеличивать их количество», — сказала Ракова, слова которой передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Она напомнила, что в первую очередь право на вакцинацию получили группы риска: работники образовательных, медицинских и социальных учреждений. Вакцинироваться первыми смогут все работники таких учреждений, а также сотрудники не только федеральных, но и частных медицинских и образовательных организаций.

«Все процессы вакцинации отработаны до деталей. Полностью проработана логистика, тайминг, максимально эффективно организовано пространство, чтобы человеку было удобно и ожидать вакцинации, и полчаса быть под наблюдением после процедуры. Мы максимально постарались, чтобы все действия мы могли перевести в электронный вид», — добавила она.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в ближайшее время в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя и врачи. При этом сама вакцинация является добровольной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных