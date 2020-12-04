В Москве планируют открыть 170 центров вакцинации от коронавируса до начала года

«Сегодня мы открываем 70 центров вакцинации. Очень надеемся, что вакцины в Москву с каждым днем будет поступать все больше и до конца года, максимум до начала следующего года, мы откроем 170 центров вакцинации в Москве и дальше будем увеличивать их количество», — сказала Ракова, слова которой передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.