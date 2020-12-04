Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями
Президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище. Похороны прошли с воинскими почестями, так как Антонова была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», сообщает ТАСС.
На церемонии присутствовал военный оркестр и почетный караул. Среди тех, кто прощался с Антоновой, были друзья и коллеги, в том числе сотрудники Пушкинского музея и его директор Марина Лошак.
У колумбария были установлены венки от президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина, Союза музеев России, «С благодарностью и любовью от большой семьи Пушкинского музея».
Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой. Она скончалась 1 декабря в возрасте 98 лет после заражения коронавирусом. Более 50 лет, с 1961 по 2013 гг., она занимала пост директора музея изобразительных искусств им. Пушкина. Затем ее назначили президентом учреждения.