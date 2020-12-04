Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой. Она скончалась 1 декабря в возрасте 98 лет после заражения коронавирусом. Более 50 лет, с 1961 по 2013 гг., она занимала пост директора музея изобразительных искусств им. Пушкина. Затем ее назначили президентом учреждения.