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Сбербанк предупредил о риске заболеть COVID-19 из-за квитанций ЖКХ

Ведомости

Сбербанк провел исследование и выявил пять групп людей, наиболее подверженных риску заражения коронавирусом. Среди них оказались те, кто оплачивает ЖКХ с помощью квитанций, рассказал в ходе конференции по искусственному интеллекту AI Journey первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин.

«Первые люди, максимально подверженные риску ковида, вот прям с огромным отрывом, — это люди, которые пользуются наличными денежными средствами. Вторая категория — это если человек платит с помощью квитанции ЖКХ. Все, что связано с наличными деньгами, наличными квитанциями и так далее — это все сильно увеличивает риск заболевания», — пояснил он.

Также, по словам Ведяхина, риску заражения подвержены люди, которые активнее большинства используют общественный транспорт. Кроме того, в Сбербанке выяснили, что частое использование каршеринга и такси также увеличивает шансы заболеть.

Вдобавок в ходе исследования выяснилось, что заражению подвержены люди, в большом количестве покупающие лотерейные билеты. Ведяхин разъяснил, что это опять же связано с использованием бумажных носителей.

В начале пандемии Банк России рекомендовал россиянам отдавать предпочтение безналичным способам расчета. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, заявила, что сразу после контакта с бумажными деньгами необходимо мыть руки и не трогать ими лицо.

По данным оперштаба на 4 декабря, число заразившихся коронавирусом в России составляет 2 402 949 человек. Из них болеют в настоящий момент 472 021. 42 176 пациентов скончались вследствие COVID-19.

Ранее по теме: Каждый одиннадцатый россиянин готов вакцинироваться от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных