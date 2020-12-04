Сбербанк предупредил о риске заболеть COVID-19 из-за квитанций ЖКХ
Сбербанк провел исследование и выявил пять групп людей, наиболее подверженных риску заражения коронавирусом. Среди них оказались те, кто оплачивает ЖКХ с помощью квитанций, рассказал в ходе конференции по искусственному интеллекту AI Journey первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин.
«Первые люди, максимально подверженные риску ковида, вот прям с огромным отрывом, — это люди, которые пользуются наличными денежными средствами. Вторая категория — это если человек платит с помощью квитанции ЖКХ. Все, что связано с наличными деньгами, наличными квитанциями и так далее — это все сильно увеличивает риск заболевания», — пояснил он.
Также, по словам Ведяхина, риску заражения подвержены люди, которые активнее большинства используют общественный транспорт. Кроме того, в Сбербанке выяснили, что частое использование каршеринга и такси также увеличивает шансы заболеть.
Вдобавок в ходе исследования выяснилось, что заражению подвержены люди, в большом количестве покупающие лотерейные билеты. Ведяхин разъяснил, что это опять же связано с использованием бумажных носителей.
В начале пандемии Банк России рекомендовал россиянам отдавать предпочтение безналичным способам расчета. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, заявила, что сразу после контакта с бумажными деньгами необходимо мыть руки и не трогать ими лицо.
По данным оперштаба на 4 декабря, число заразившихся коронавирусом в России составляет 2 402 949 человек. Из них болеют в настоящий момент 472 021. 42 176 пациентов скончались вследствие COVID-19.