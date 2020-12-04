Сбербанк предупредил о риске заболеть COVID-19 из-за квитанций ЖКХ

«Первые люди, максимально подверженные риску ковида, вот прям с огромным отрывом, — это люди, которые пользуются наличными денежными средствами. Вторая категория — это если человек платит с помощью квитанции ЖКХ. Все, что связано с наличными деньгами, наличными квитанциями и так далее — это все сильно увеличивает риск заболевания», — пояснил он.