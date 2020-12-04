В Кремле назвали недобросовестной конкуренцией санкции по «Северному потоку — 2»
Расширение санкций США против строительства газопровода «Северного потока — 2» является проявлением недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва сделает все для защиты своих интересов и интересов международных коммерческих проектов.
«В контексте "Северного потока — 2" считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, такие шаги «в основе своей противоречат принципам международной торговли и международного права».
Так пресс-секретарь прокомментировал новые ограничения против строительства газопровода, которые вошли в проект оборонного бюджета США на 2021 г. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г
«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Сейчас проект построен на 93%. В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США.