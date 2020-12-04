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В Кремле назвали недобросовестной конкуренцией санкции по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Расширение санкций США против строительства газопровода «Северного потока — 2» является проявлением недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва сделает все для защиты своих интересов и интересов международных коммерческих проектов.

«В контексте "Северного потока — 2" считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, такие шаги «в основе своей противоречат принципам международной торговли и международного права».

Так пресс-секретарь прокомментировал новые ограничения против строительства газопровода, которые вошли в проект оборонного бюджета США на 2021 г. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г

«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Сейчас проект построен на 93%. В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США.

Ранее по теме: Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных