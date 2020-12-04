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Треть иностранных студентов не может въехать в Россию из-за пандемии

Ведомости

Примерно треть иностранных студентов не может въехать на территорию России из-за пандемии, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщает пресс-служба ведомства.

«В российских вузах обучаются сегодня большее 300 тысяч иностранных студентов, и примерно треть из них по разным причинам не может въехать в Российскую Федерацию», — цитирует Фалькова пресс-служба ведомства. Министр назвал эту ситуацию «одной из болевых точек».

Фальков отметил, что сложившаяся ситуация «не уникальна». «Во всех странах мира решения одинаковые: либо полностью закрываются университеты, и студенты переводятся на удаленное обучение, либо университеты продолжают работу в смешанном формате», — сказал Министр.

По его словам, для иностранных студентов в российских вузах также организовали удаленку, однако «из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи, не всегда удается добиться желаемого результата».

В конце августа Роспотребнадзор начал организовывать возможность въезда иностранных студентов для продолжения обучения в российских вузах. В то же время ряд учебных заведений, в частности, МГУ, МГИМО и ВШЭ, уже тогда начали организацию удаленного обучения для иностранцев. С конца ноября большинство вузов Москвы и Санкт-Петербурга полностью перешли на удаленку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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