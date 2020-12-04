Треть иностранных студентов не может въехать в Россию из-за пандемии

В конце августа Роспотребнадзор начал организовывать возможность въезда иностранных студентов для продолжения обучения в российских вузах. В то же время ряд учебных заведений, в частности, МГУ, МГИМО и ВШЭ, уже тогда начали организацию удаленного обучения для иностранцев. С конца ноября большинство вузов Москвы и Санкт-Петербурга полностью перешли на удаленку.