Треть иностранных студентов не может въехать в Россию из-за пандемии
Примерно треть иностранных студентов не может въехать на территорию России из-за пандемии, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщает пресс-служба ведомства.
«В российских вузах обучаются сегодня большее 300 тысяч иностранных студентов, и примерно треть из них по разным причинам не может въехать в Российскую Федерацию», — цитирует Фалькова пресс-служба ведомства. Министр назвал эту ситуацию «одной из болевых точек».
Фальков отметил, что сложившаяся ситуация «не уникальна». «Во всех странах мира решения одинаковые: либо полностью закрываются университеты, и студенты переводятся на удаленное обучение, либо университеты продолжают работу в смешанном формате», — сказал Министр.
По его словам, для иностранных студентов в российских вузах также организовали удаленку, однако «из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи, не всегда удается добиться желаемого результата».
В конце августа Роспотребнадзор начал организовывать возможность въезда иностранных студентов для продолжения обучения в российских вузах. В то же время ряд учебных заведений, в частности, МГУ, МГИМО и ВШЭ, уже тогда начали организацию удаленного обучения для иностранцев. С конца ноября большинство вузов Москвы и Санкт-Петербурга полностью перешли на удаленку.