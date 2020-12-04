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СМИ узнали причину задержания журналистов НТВ в Стамбуле

Ведомости

Журналистов российского телеканала НТВ задержали в Стамбуле из-за отсутствия аккредитации, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в МИД Турции.

«Они были задержаны сотрудниками полиции в тот момент, когда вели съемку. В ходе проверки выяснилось, что у них не было какого-либо разрешения на съемку», — сказал собеседник ТАСС. По его информации, сотрудников НТВ задержали во время съемок у здания в пригороде Стамбула, где, предположительно, располагается производство беспилотников.

Источник «РИА Новости» также подтвердил, что поводом для задержания было отсутствие аккредитации. Сообщается, что с вечера четверга журналисты не выходили на связь.

Сейчас вопросом задержания журналистов занимается МИД России.

Репортер НТВ Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин утром 3 декабря сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула. Официальных комментариев по поводу задержания турецкие власти не давали.

Ранее по теме: В Турции задержаны журналисты НТВ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных