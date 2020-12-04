СМИ узнали причину задержания журналистов НТВ в Стамбуле

«Они были задержаны сотрудниками полиции в тот момент, когда вели съемку. В ходе проверки выяснилось, что у них не было какого-либо разрешения на съемку», — сказал собеседник ТАСС. По его информации, сотрудников НТВ задержали во время съемок у здания в пригороде Стамбула, где, предположительно, располагается производство беспилотников.