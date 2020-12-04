СМИ узнали причину задержания журналистов НТВ в Стамбуле
Журналистов российского телеканала НТВ задержали в Стамбуле из-за отсутствия аккредитации, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в МИД Турции.
«Они были задержаны сотрудниками полиции в тот момент, когда вели съемку. В ходе проверки выяснилось, что у них не было какого-либо разрешения на съемку», — сказал собеседник ТАСС. По его информации, сотрудников НТВ задержали во время съемок у здания в пригороде Стамбула, где, предположительно, располагается производство беспилотников.
Источник «РИА Новости» также подтвердил, что поводом для задержания было отсутствие аккредитации. Сообщается, что с вечера четверга журналисты не выходили на связь.
Сейчас вопросом задержания журналистов занимается МИД России.
Репортер НТВ Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин утром 3 декабря сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула. Официальных комментариев по поводу задержания турецкие власти не давали.