Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Москве возбудили дело из-за фальшивых справок об отсутствии коронавируса

Ведомости

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту продажи фальшивой справки об отсутствии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

«Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено, по результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 (сбыт поддельного документа) УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее представитель частной лаборатории сообщил в правоохранительные органы о продаже в интернете поддельных медицинских справок об отсутствии коронавируса без прохождения осмотра. Уголовное дело по факту обращения возбуждено не было. Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы изучила материал проверки об отказе в возбуждении дела и выяснила, что неустановленное лицо изготовило от имени лаборатории медицинскую справку об отрицательном результате теста на коронавирус, а затем с помощью интернета и курьерской службы незаконно реализовало ее за 2500 руб., «то есть сбыло поддельный документ».

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль», — подчеркнули в прокуратуре.

По данным источника «РИА Новости», речь идет о поддельных справках компании «Гемотест». 

Вчера пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщила, что организация попросила Генпрокуратуру взять на особый контроль проблему продажи фальшивых справок об отсутствии коронавируса. ОНФ провел интернет-мониторинг и пришел к выводу, что справки об отсутствии коронавируса без сдачи анализа можно приобрести в 20 российских регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Ранее по теме: ОНФ обратился в Генпрокуратуру из-за фальшивых справок об отсутствии COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных