В Москве возбудили дело из-за фальшивых справок об отсутствии коронавируса
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту продажи фальшивой справки об отсутствии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
«Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено, по результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 (сбыт поддельного документа) УК РФ», — говорится в сообщении.
Ранее представитель частной лаборатории сообщил в правоохранительные органы о продаже в интернете поддельных медицинских справок об отсутствии коронавируса без прохождения осмотра. Уголовное дело по факту обращения возбуждено не было. Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы изучила материал проверки об отказе в возбуждении дела и выяснила, что неустановленное лицо изготовило от имени лаборатории медицинскую справку об отрицательном результате теста на коронавирус, а затем с помощью интернета и курьерской службы незаконно реализовало ее за 2500 руб., «то есть сбыло поддельный документ».
«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль», — подчеркнули в прокуратуре.
По данным источника «РИА Новости», речь идет о поддельных справках компании «Гемотест».
Вчера пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщила, что организация попросила Генпрокуратуру взять на особый контроль проблему продажи фальшивых справок об отсутствии коронавируса. ОНФ провел интернет-мониторинг и пришел к выводу, что справки об отсутствии коронавируса без сдачи анализа можно приобрести в 20 российских регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.