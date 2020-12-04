В Москве возбудили дело из-за фальшивых справок об отсутствии коронавируса

Ранее представитель частной лаборатории сообщил в правоохранительные органы о продаже в интернете поддельных медицинских справок об отсутствии коронавируса без прохождения осмотра. Уголовное дело по факту обращения возбуждено не было. Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы изучила материал проверки об отказе в возбуждении дела и выяснила, что неустановленное лицо изготовило от имени лаборатории медицинскую справку об отрицательном результате теста на коронавирус, а затем с помощью интернета и курьерской службы незаконно реализовало ее за 2500 руб., «то есть сбыло поддельный документ».