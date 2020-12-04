Еврокомиссия выступила против усиления санкций США по «Северному потоку — 2»
Еврокомиссия выступает против ужесточения американских ограничительных мер в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии Петера Стано.
«Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах», — сказал Стано.
Новые ограничения против строительства газопровода вошли в проект оборонного бюджета США на 2021 г. В отношении «Северного потока — 2» уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией.
«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Сейчас проект построен на 93%.
В США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США.