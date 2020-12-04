Еврокомиссия выступила против усиления санкций США по «Северному потоку — 2»

«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Сейчас проект построен на 93%.