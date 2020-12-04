Голикова назвала регионы с наибольшей загрузкой коек для больных коронавирусом

В конце ноября Голикова сообщала, что более 90% коек для зараженных коронавирусом занято в шести регионах – Ивановской и Орловской областях, республиках Коми, Мордовия и Крым, а также в Санкт-Петербурге. По данным на 23 ноября, в России было занято 78,2% коек для пациентов с коронавирусом.