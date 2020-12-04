Голикова назвала регионы с наибольшей загрузкой коек для больных коронавирусом
Наибольшая загрузка коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией наблюдается в Санкт-Петербурге, Смоленской и Орловской областях, а также в Севастополе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Наибольшая загрузка коечного фонда, то есть более 90% – сегодня наблюдается в четырех регионах – это город Санкт-Петербург, Смоленская и Орловская области и город Севастополь», — сказала Голикова. Она отметила, что в среднем по стране занято 75,9% коечного фонда.
В конце ноября Голикова сообщала, что более 90% коек для зараженных коронавирусом занято в шести регионах – Ивановской и Орловской областях, республиках Коми, Мордовия и Крым, а также в Санкт-Петербурге. По данным на 23 ноября, в России было занято 78,2% коек для пациентов с коронавирусом.
Согласно информации оперативного штаба, в России за сутки коронавирус выявили у 27 403 человек, умерли 569 заболевших. За весь период в России было зарегистрировано 2,4 млн случаев COVID-19. Почти 1,9 млн человек выздоровели, более 42 000 — скончались.