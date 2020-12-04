Голикова сообщила о начале стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в регионах разная. Например, в Карелии и Санкт-Петербурге заболеваемость превышает среднероссийский показатель более чем в два раза. При этом «в среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью, с осторожностью, повторяю, судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции», подчеркнула вице-премьер.