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Голикова сообщила о начале стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

Ведомости

Число регионов, в которых отмечено замедление распространения коронавируса, за месяц увеличилось с 50 до 61, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения новой коронавирусной инфекции или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61», — сказала Голикова. 

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в регионах разная. Например, в Карелии и Санкт-Петербурге заболеваемость превышает среднероссийский показатель более чем в два раза. При этом «в среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью, с осторожностью, повторяю, судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции», подчеркнула вице-премьер.

По данным оперативного штаба, в России за сутки коронавирус выявили у 27 403 человек, умерли 569 заболевших. За весь период в России было зарегистрировано 2,4 млн случаев COVID-19. Почти 1,9 млн человек выздоровели, более 42 000 — скончались.

Ранее по теме: В России выявили 27 403 новых случая коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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