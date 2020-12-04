Голикова сообщила о начале стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов
Число регионов, в которых отмечено замедление распространения коронавируса, за месяц увеличилось с 50 до 61, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения новой коронавирусной инфекции или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61», — сказала Голикова.
Она отметила, что ситуация с коронавирусом в регионах разная. Например, в Карелии и Санкт-Петербурге заболеваемость превышает среднероссийский показатель более чем в два раза. При этом «в среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью, с осторожностью, повторяю, судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции», подчеркнула вице-премьер.
По данным оперативного штаба, в России за сутки коронавирус выявили у 27 403 человек, умерли 569 заболевших. За весь период в России было зарегистрировано 2,4 млн случаев COVID-19. Почти 1,9 млн человек выздоровели, более 42 000 — скончались.