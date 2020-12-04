Голикова объявила сроки начала вакцинации во всех регионах России
Все регионы России начнут масштабную вакцинацию от коронавируса в конце следующей недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве по ситуации с распространением коронавируса.
«Хочу сказать, что вакцинация уже началась в российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны», — цитирует ТАСС Голикову.
По ее словам, 168 тыс. доз вакцины «Спутник V» было введено в гражданский оборот.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские регионы находятся в достаточно высокой степени готовности к началу массовой вакцинации от коронавируса.
Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».