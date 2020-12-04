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Голикова объявила сроки начала вакцинации во всех регионах России

Ведомости

Все регионы России начнут масштабную вакцинацию от коронавируса в конце следующей недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве по ситуации с распространением коронавируса.

«Хочу сказать, что вакцинация уже началась в российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны», — цитирует ТАСС Голикову.

По ее словам, 168 тыс. доз вакцины «Спутник V» было введено в гражданский оборот.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские регионы находятся в достаточно высокой степени готовности к началу массовой вакцинации от коронавируса.

Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Ранее по теме: Мишустин заявил о готовности регионов к массовой вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных