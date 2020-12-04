Голикова назвала сроки появления иммунитета к коронавирусу после вакцинации
Полноценный иммунитет к коронавирусной инфекции появится у людей, сделавших прививку против нее, спустя 42 дня, заявила в ходе брифинга вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих 42 дней не заразиться новой коронавирусной инфекцией», — сказала она.
Голикова пояснила, что вакцинация препаратом «Спутник V» проводится в два этапа с перерывом в 21 день. Она предупредила, что в течение всех 42 дней, что формируется иммунитет, необходимо воздерживаться от посещения мест скопления людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать дистанцию, ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет.
Ранее, 2 декабря, президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя, врачи и соцработники, поскольку они относятся к группе риска. При этом сама вакцинация является добровольной.