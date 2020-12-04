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ВОЗ призвала сохранить ограничения по коронавирусу после вакцинации

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Вакцинация от коронавируса позволяет прийти к «новой нормальности» только в сочетании с сохранением всех действующих мер по контролю над пандемией, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает ТАСС. 

«Мы надеемся, что сможем добавить вакцинацию к уже предпринимаемым мерам по сдерживанию пандемии. Но я хочу четко сказать — вакцинация не означает искоренения COVID-19. Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер. Если мы добавим вакцины к нашим текущим действиям, у нас есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи», — сказал он, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что если человечество сможет остановить смертность, снять нагрузку с систем здравоохранения, контролировать динамику передачи, «тогда наша экономика, наше общество сможет вернуться к тому, что мы называем нормой или, по крайней мере, прийти к "новой нормальности", — пояснил Райан. 

По данным ВОЗ, в мире почти 64 миллиона инфицированных, число жертв приближается к полутора миллионам.

Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Аргентина и Колумбия. В России, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 402 949 случаев заражения, выздоровели 1 888 752 человека, умерли 42 176. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных