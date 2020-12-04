ВОЗ призвала сохранить ограничения по коронавирусу после вакцинации

«Мы надеемся, что сможем добавить вакцинацию к уже предпринимаемым мерам по сдерживанию пандемии. Но я хочу четко сказать — вакцинация не означает искоренения COVID-19. Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер. Если мы добавим вакцины к нашим текущим действиям, у нас есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи», — сказал он, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.