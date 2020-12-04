ВОЗ призвала сохранить ограничения по коронавирусу после вакцинации
Вакцинация от коронавируса позволяет прийти к «новой нормальности» только в сочетании с сохранением всех действующих мер по контролю над пандемией, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает ТАСС.
«Мы надеемся, что сможем добавить вакцинацию к уже предпринимаемым мерам по сдерживанию пандемии. Но я хочу четко сказать — вакцинация не означает искоренения COVID-19. Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер. Если мы добавим вакцины к нашим текущим действиям, у нас есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи», — сказал он, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.
Он отметил, что если человечество сможет остановить смертность, снять нагрузку с систем здравоохранения, контролировать динамику передачи, «тогда наша экономика, наше общество сможет вернуться к тому, что мы называем нормой или, по крайней мере, прийти к "новой нормальности", — пояснил Райан.
По данным ВОЗ, в мире почти 64 миллиона инфицированных, число жертв приближается к полутора миллионам.
Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Аргентина и Колумбия. В России, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 402 949 случаев заражения, выздоровели 1 888 752 человека, умерли 42 176. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.