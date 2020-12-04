В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году
Число людей, страдающих от голода и нехватки продовольствия в мире, может возрасти из-за пандемиии коронавируса, что может спровоцировать тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
«Из-за COVID-19 число людей, которые могут умереть от голода, выросло со 135 до 270 млн. Судя по ситуации на данный момент, 2021 год может стать катастрофическим», — сказал он на спецсессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом (цитата по ТАСС).
Ранее, 2 декабря, президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя, врачи и соцработники, поскольку они относятся к группе риска. При этом сама вакцинация является добровольной.
По данным оперативного штаба, в России за сутки коронавирус выявили у 27 403 человек, умерли 569 заболевших. За весь период в России было зарегистрировано 2,4 млн случаев COVID-19. Почти 1,9 млн человек выздоровели, более 42 000 — скончались.