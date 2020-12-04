В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году

«Из-за COVID-19 число людей, которые могут умереть от голода, выросло со 135 до 270 млн. Судя по ситуации на данный момент, 2021 год может стать катастрофическим», — сказал он на спецсессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом (цитата по ТАСС).