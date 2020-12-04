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В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году

Ведомости

Число людей, страдающих от голода и нехватки продовольствия в мире, может возрасти из-за пандемиии коронавируса, что может спровоцировать тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. 

«Из-за COVID-19 число людей, которые могут умереть от голода, выросло со 135 до 270 млн. Судя по ситуации на данный момент, 2021 год может стать катастрофическим», — сказал он на спецсессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом (цитата по ТАСС).

Ранее, 2 декабря, президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя, врачи и соцработники, поскольку они относятся к группе риска. При этом сама вакцинация является добровольной.

По данным оперативного штаба, в России за сутки коронавирус выявили у 27 403 человек, умерли 569 заболевших. За весь период в России было зарегистрировано 2,4 млн случаев COVID-19. Почти 1,9 млн человек выздоровели, более 42 000 — скончались.

Ранее по теме: В России выявили 27 403 новых случая коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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