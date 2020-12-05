В Роспотребнадзоре назвали отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива
Подтвердить повторное заражение человека коронавирусом можно лишь при исследовании геномов выделенных вирусов, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в комментарии «Российской газете».
«Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)», — рассказал он.
Эксперт также обратил внимание на то, что вырабатывание организмом антител позволяет установить факт инфицирования, однако их наличие еще не означает появления иммунитета. Так, многие тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N, означающему лишь наличие перенесенной инфекции, а не иммунитета.
«Защитной (нейтрализующей) функцией обладают другие антитела — IgG к S-белку (спайк-белку), а точнее — к его рецептор-связывающему домену (RBD)», — уточнил Лебедев.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полноценный иммунитет к коронавирусной инфекции появится у людей, сделавших прививку против нее, спустя 42 дня.
По ее словам, вакцинация препаратом «Спутник V» проводится в два этапа с перерывом в 21 день. Она предупредила, что в течение всех 42 дней, что формируется иммунитет, необходимо воздерживаться от посещения мест скопления людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать дистанцию, ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет.