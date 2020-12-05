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В Роспотребнадзоре назвали отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива

Ведомости

Подтвердить повторное заражение человека коронавирусом можно лишь при исследовании геномов выделенных вирусов, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в комментарии «Российской газете».

«Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)», — рассказал он.

Эксперт также обратил внимание на то, что вырабатывание организмом антител позволяет установить факт инфицирования, однако их наличие еще не означает появления иммунитета. Так, многие тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N, означающему лишь наличие перенесенной инфекции, а не иммунитета.

«Защитной (нейтрализующей) функцией обладают другие антитела — IgG к S-белку (спайк-белку), а точнее — к его рецептор-связывающему домену (RBD)», — уточнил Лебедев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полноценный иммунитет к коронавирусной инфекции появится у людей, сделавших прививку против нее, спустя 42 дня.

По ее словам, вакцинация препаратом «Спутник V» проводится в два этапа с перерывом в 21 день. Она предупредила, что в течение всех 42 дней, что формируется иммунитет, необходимо воздерживаться от посещения мест скопления людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать дистанцию, ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет.

Ранее по теме: ВОЗ призвала сохранить ограничения по коронавирусу после вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных