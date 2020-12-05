В России за сутки выявили 28 782 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 28 782 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 431 731. Умерли за день 508 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 42 684.
Вчера, 4 декабря, оперштаб сообщил о 27 403 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 7993 случая заражения коронавирусом, выздоровели 6584 пациента, скончались 74 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3726), Подмосковье (+1246), Нижегородская область (+495) и Республика Карелия (+473).
За сутки в России полностью выздоровели 27 644 человека. Общее число выздоровевших выросло до 1 916 396 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 65,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 14,3 млн случаев, Индии (свыше 9,6 млн) и Бразилии (более 6,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полноценный иммунитет к коронавирусной инфекции появится у людей, сделавших прививку против нее, спустя 42 дня.
По ее словам, вакцинация препаратом «Спутник V» проводится в два этапа с перерывом в 21 день. Она предупредила, что в течение всех 42 дней, что формируется иммунитет, необходимо воздерживаться от посещения мест скопления людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать дистанцию, ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет.