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В России за сутки выявили 28 782 новых случая коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 28 782 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 431 731. Умерли за день 508 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 42 684.

Вчера, 4 декабря, оперштаб сообщил о 27 403 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 7993 случая заражения коронавирусом, выздоровели 6584 пациента, скончались 74 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3726), Подмосковье (+1246), Нижегородская область (+495) и Республика Карелия (+473).

За сутки в России полностью выздоровели 27 644 человека. Общее число выздоровевших выросло до 1 916 396 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 65,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 14,3 млн случаев, Индии (свыше 9,6 млн) и Бразилии (более 6,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полноценный иммунитет к коронавирусной инфекции появится у людей, сделавших прививку против нее, спустя 42 дня.

По ее словам, вакцинация препаратом «Спутник V» проводится в два этапа с перерывом в 21 день. Она предупредила, что в течение всех 42 дней, что формируется иммунитет, необходимо воздерживаться от посещения мест скопления людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать дистанцию, ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре назвали отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных