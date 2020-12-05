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В Москве началась вакцинация от коронавируса основных групп риска

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В Москве стартовала вакцинация от коронавируса основных групп риска на базе 70 городских поликлиник, сообщает столичный оперативный штаб.

«С сегодняшнего дня на базе 70 столичных поликлиник стартовала вакцинация против COVID-19. Сделать прививку могут горожане из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей», — говорится в сообщении.

Вакцинация доступна для медиков и сотрудников образовательных учреждений и социальных организаций. Горожане, обладающие первоочередным правом на прививку, были проинформированы об этом по СМС, записаться на вакцинацию можно на портале mos.ru. Прививочные кабинеты будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00.

Сделать прививку смогут горожане в возрасте от 18 до 60 лет, прикрепленные к столичной поликлинике. В оперштабе подчеркнули, что желающие пройти вакцинацию не должны иметь ряд хронических заболеваний, а с момента последней прививки, например, от гриппа должно пройти как минимум 30 дней.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полноценный иммунитет к коронавирусной инфекции появится у людей, сделавших прививку против нее, спустя 42 дня.

По ее словам, вакцинация препаратом «Спутник V» проводится в два этапа с перерывом в 21 день. Она предупредила, что в течение всех 42 дней, что формируется иммунитет, необходимо воздерживаться от посещения мест скопления людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать дистанцию, ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 28 782 новых случая коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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