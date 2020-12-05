В Москве началась вакцинация от коронавируса основных групп риска
В Москве стартовала вакцинация от коронавируса основных групп риска на базе 70 городских поликлиник, сообщает столичный оперативный штаб.
«С сегодняшнего дня на базе 70 столичных поликлиник стартовала вакцинация против COVID-19. Сделать прививку могут горожане из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей», — говорится в сообщении.
Вакцинация доступна для медиков и сотрудников образовательных учреждений и социальных организаций. Горожане, обладающие первоочередным правом на прививку, были проинформированы об этом по СМС, записаться на вакцинацию можно на портале mos.ru. Прививочные кабинеты будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00.
Сделать прививку смогут горожане в возрасте от 18 до 60 лет, прикрепленные к столичной поликлинике. В оперштабе подчеркнули, что желающие пройти вакцинацию не должны иметь ряд хронических заболеваний, а с момента последней прививки, например, от гриппа должно пройти как минимум 30 дней.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полноценный иммунитет к коронавирусной инфекции появится у людей, сделавших прививку против нее, спустя 42 дня.
По ее словам, вакцинация препаратом «Спутник V» проводится в два этапа с перерывом в 21 день. Она предупредила, что в течение всех 42 дней, что формируется иммунитет, необходимо воздерживаться от посещения мест скопления людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать дистанцию, ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет.