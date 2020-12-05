В Москве началась вакцинация от коронавируса основных групп риска

По ее словам, вакцинация препаратом «Спутник V» проводится в два этапа с перерывом в 21 день. Она предупредила, что в течение всех 42 дней, что формируется иммунитет, необходимо воздерживаться от посещения мест скопления людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать дистанцию, ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет.