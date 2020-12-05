Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о льготах и пособиях

Для того, чтобы новая функция начала работать, необходимо дать согласие на получение уведомлений. Персональное информирование смогут получать семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды, безработные и др. Продолжит свою работу и формат получения информации о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ.