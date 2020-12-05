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Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о льготах и пособиях

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о положенных им пособиях, социальных выплатах и льготах, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Уже в этом году граждане начнут получать уведомления о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах. Порядок такого информирования утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Пользователей также будут информировать о способах получения тех или иных льгот и перечне необходимых документов.

Для того, чтобы новая функция начала работать, необходимо дать согласие на получение уведомлений. Персональное информирование смогут получать семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды, безработные и др. Продолжит свою работу и формат получения информации о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ.

С 1 июля 2021 г. получить информацию о персональных льготах можно будет круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.

Ранее правительство упростило порядок оформления инвалидности. Прежде граждане, которым в направлении на медико-социальную экспертизу указали неполный объем медицинских обследований, должны были повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями.Теперь специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации.

Ранее по теме: Повышенные пособия по безработице разогнали рост доходов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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