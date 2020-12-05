Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о льготах и пособиях
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о положенных им пособиях, социальных выплатах и льготах, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
«Уже в этом году граждане начнут получать уведомления о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах. Порядок такого информирования утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Пользователей также будут информировать о способах получения тех или иных льгот и перечне необходимых документов.
Для того, чтобы новая функция начала работать, необходимо дать согласие на получение уведомлений. Персональное информирование смогут получать семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды, безработные и др. Продолжит свою работу и формат получения информации о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ.
С 1 июля 2021 г. получить информацию о персональных льготах можно будет круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.
Ранее правительство упростило порядок оформления инвалидности. Прежде граждане, которым в направлении на медико-социальную экспертизу указали неполный объем медицинских обследований, должны были повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями.Теперь специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации.