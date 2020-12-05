В Минздраве назвали недопустимым применение антибиотиков для профилактики коронавируса

При бесконтрольном использовании антибиотиков микробы, находящиеся в организме человека, могут приобрести устойчивость к использованным препаратам, из-за чего врачам придется использовать другие схемы лечения. Кроме того, антибиотики могут вызывать и побочные реакции, некоторые из которых могут угрожать жизни, добавил Авдеев.