В Минздраве назвали недопустимым применение антибиотиков для профилактики коронавируса
Применение антибиотиков в рамках профилактики коронавируса категорически недопустимо, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
«Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо», — приводит его слова пресс-служба Минздрава.
Эксперт пояснил, что антибиотики не способны воздействовать на какие-либо вирусы, а назначают их только при развитии бактериальных осложнений нового коронавируса.
При бесконтрольном использовании антибиотиков микробы, находящиеся в организме человека, могут приобрести устойчивость к использованным препаратам, из-за чего врачам придется использовать другие схемы лечения. Кроме того, антибиотики могут вызывать и побочные реакции, некоторые из которых могут угрожать жизни, добавил Авдеев.
Антибиотики должны назначаться только врачом, который помимо этих факторов учтет также и взаимодействие антибиотиков с другими препаратами, которые принимает пациент.