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В Минздраве назвали недопустимым применение антибиотиков для профилактики коронавируса

Ведомости

Применение антибиотиков в рамках профилактики коронавируса категорически недопустимо, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

«Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо», — приводит его слова пресс-служба Минздрава.

Эксперт пояснил, что антибиотики не способны воздействовать на какие-либо вирусы, а назначают их только при развитии бактериальных осложнений нового коронавируса.

При бесконтрольном использовании антибиотиков микробы, находящиеся в организме человека, могут приобрести устойчивость к использованным препаратам, из-за чего врачам придется использовать другие схемы лечения. Кроме того, антибиотики могут вызывать и побочные реакции, некоторые из которых могут угрожать жизни, добавил Авдеев.

Антибиотики должны назначаться только врачом, который помимо этих факторов учтет также и взаимодействие антибиотиков с другими препаратами, которые принимает пациент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных