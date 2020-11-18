Глава ОНФ сообщил Путину об отсутствии лекарства от коронавируса в 85% аптек
Лекарство от коронавируса «Фавипиравир» отсутствует в 85% российских аптек, проверенных Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«В 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом с составляющими, но при этом самый востребованный препарат – это «Фавипиравир» – он отсутствует в 85% аптек полностью», — сказал Кузнецов.
Антибиотиков нет в 9% аптек, рассказал он, отметив, что организация уже проверила 3500 аптек, к концу недели их число превысит 10 000.
Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Активисты проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» в результате мониторинга пришли к выводу, что лекарства от коронавируса отсутствуют в трети российских аптек.