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Глава ОНФ сообщил Путину об отсутствии лекарства от коронавируса в 85% аптек

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Лекарство от коронавируса «Фавипиравир» отсутствует в 85% российских аптек, проверенных Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом с составляющими, но при этом самый востребованный препарат – это «Фавипиравир» – он отсутствует в 85% аптек полностью», — сказал Кузнецов.

Антибиотиков нет в 9% аптек, рассказал он, отметив, что организация уже проверила 3500 аптек, к концу недели их число превысит 10 000.

Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Активисты проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» в результате мониторинга пришли к выводу, что лекарства от коронавируса отсутствуют в трети российских аптек.

Ранее по теме: Беглов объяснил дефицит лекарств от коронавируса в Санкт-Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных