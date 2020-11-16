Беглов объяснил дефицит лекарств от коронавируса в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге есть дефицит некоторых лекарств для лечения коронавируса, но он связан только с повышенным спросом среди населения, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».
«Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармпредприятия увеличили выпуск лекарств», — сообщил Александр Беглов.
Он отметил, что региону выделено 203 млн руб. на бесплатные лекарства для лечения больных коронавирусом на дому, сейчас идут закупочные процедуры.
11 ноября Беглов подписал постановление о новых ограничениях из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, работодатели в Санкт-Петербурге должны перевести работников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями на дистанционную работу. Им предписан домашний режим, который можно нарушать лишь для срочных покупок, занятий физкультурой и спортом, а также для обращения за медпомощью.