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Беглов объяснил дефицит лекарств от коронавируса в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге есть дефицит некоторых лекарств для лечения коронавируса, но он связан только с повышенным спросом среди населения, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

«Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармпредприятия увеличили выпуск лекарств», — сообщил Александр Беглов.

Он отметил, что региону выделено 203 млн руб. на бесплатные лекарства для лечения больных коронавирусом на дому, сейчас идут закупочные процедуры.

11 ноября Беглов подписал постановление о новых ограничениях из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, работодатели в Санкт-Петербурге должны перевести работников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями на дистанционную работу. Им предписан домашний режим, который можно нарушать лишь для срочных покупок, занятий физкультурой и спортом, а также для обращения за медпомощью. 

Ранее по теме: Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных