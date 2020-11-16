Беглов объяснил дефицит лекарств от коронавируса в Санкт-Петербурге

11 ноября Беглов подписал постановление о новых ограничениях из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, работодатели в Санкт-Петербурге должны перевести работников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями на дистанционную работу. Им предписан домашний режим, который можно нарушать лишь для срочных покупок, занятий физкультурой и спортом, а также для обращения за медпомощью.