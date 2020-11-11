Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о новых ограничениях из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации города. Ограничения будут действовать с 14 ноября по 15 января.
Власти ограничили мероприятия на улице и в помещении численностью более 50 человек — их проведение должно согласовываться с властями города. Также в городе вводится запрет на продажу билетов без указания зрительского места, например, на танцпол. С 16 ноября посетителей с такими билетами не будут пускать на мероприятия. Количество занятых мест в зрительных залах не должно превышать 50%.
С 16 ноября работодатели в Санкт-Петербурге должны перевести работников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями на дистанционную работу. Также с 16 ноября этой категории жителей города рекомендовано соблюдать самоизоляцию.
Также в госучреждениях города приостанавливается работа секций, кружков и клубов. 10 ноября Беглов заявил, что новые ограничения могут быть введены в городе, если не удастся остановить рост заболеваемости коронавирусом.