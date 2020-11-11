Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения из-за коронавируса

Власти ограничили мероприятия на улице и в помещении численностью более 50 человек — их проведение должно согласовываться с властями города. Также в городе вводится запрет на продажу билетов без указания зрительского места, например, на танцпол. С 16 ноября посетителей с такими билетами не будут пускать на мероприятия. Количество занятых мест в зрительных залах не должно превышать 50%.