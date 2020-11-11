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Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения из-за коронавируса

Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о новых ограничениях из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации города. Ограничения будут действовать с 14 ноября по 15 января.

Власти ограничили мероприятия на улице и в помещении численностью более 50 человек — их проведение должно согласовываться с властями города. Также в городе вводится запрет на продажу билетов без указания зрительского места, например, на танцпол. С 16 ноября посетителей с такими билетами не будут пускать на мероприятия. Количество занятых мест в зрительных залах не должно превышать 50%. 

С 16 ноября работодатели в Санкт-Петербурге должны перевести работников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями на дистанционную работу. Также с 16 ноября этой категории жителей города рекомендовано соблюдать самоизоляцию. 

Также в госучреждениях города приостанавливается работа секций, кружков и клубов. 10 ноября Беглов заявил, что новые ограничения могут быть введены в городе, если не удастся остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: Беглов не исключил введение новых ограничений из-за коронавируса в Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных