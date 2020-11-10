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Беглов не исключил введение новых ограничений из-за коронавируса в Петербурге

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Новые ограничительные меры могут быть введены в Санкт-Петербурге, если не удастся остановить рост числа зараженных коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

«Если рост числа заразившихся остановить не удастся, то придется вводить ограничения», — сказал Беглов. Он отметил, что стационары пока справляются с потоком заболевших, «но коечный фонд не бесконечен». По словам губернатора, ситуация с коронавирусом в городе сложная, но Петербург «держит удар».

9 ноября Беглов заявил, что власти города будут делать все необходимое, чтобы избежать нового локдауна из-за коронавируса. Ранее власти Санкт-Петербурга анонсировали введение новых ограничительных мер по коронавирусу на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

В частности, до 29 ноября приостанавливается работа фуд-кортов и фуд-плейсов, продлевается запрет на работу предприятий общепита в ночное время, вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек. Работодателям рекомендуется перевести на удаленку работников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, а также не менее 30% от общего числа сотрудников.

По данным оперативного штаба на 10 ноября, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 1485 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 751 пациент, 62 умерли. За весь период в городе зарегистрировано 72 911 заболевших. Всего в России за сутки выявили 20 977 новых случаев заражения COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных