Беглов не исключил введение новых ограничений из-за коронавируса в Петербурге

В частности, до 29 ноября приостанавливается работа фуд-кортов и фуд-плейсов, продлевается запрет на работу предприятий общепита в ночное время, вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек. Работодателям рекомендуется перевести на удаленку работников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, а также не менее 30% от общего числа сотрудников.