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ФССП: число невыездных из-за долгов россиян превысило 4 млн человек

Ведомости

Число россиян, в отношении которых действует постановление о временном ограничении права на выезд из России, достигло 4,1 млн человек в ноябре, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. число невыездных россиян выросло на 20%. В ведомстве уточнили, что за девять месяцев текущего года было выписано 7,5 млн постановлений об ограничении права на выезд.

Россияне могут быть ограничены в праве выезда за границу при наличии неоплаченной задолженности свыше 30 000 руб. (или более 10 000 руб., если речь идет о неуплате алиментов).

Ранее Минцифры и ФССП запустили на Едином портале Госуслуг новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронном виде.

С помощью нового сервиса должники смогут вернуть излишне удержанные деньги, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности или об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. А взыскатели смогут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщать судебному приставу об имуществе должника, повторно направлять исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника.

Ранее по теме: Минцифры и ФССП запустили сервис для общения с должниками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных