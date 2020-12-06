ФССП: число невыездных из-за долгов россиян превысило 4 млн человек

С помощью нового сервиса должники смогут вернуть излишне удержанные деньги, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности или об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. А взыскатели смогут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщать судебному приставу об имуществе должника, повторно направлять исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника.