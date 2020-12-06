ФССП: число невыездных из-за долгов россиян превысило 4 млн человек
Число россиян, в отношении которых действует постановление о временном ограничении права на выезд из России, достигло 4,1 млн человек в ноябре, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. число невыездных россиян выросло на 20%. В ведомстве уточнили, что за девять месяцев текущего года было выписано 7,5 млн постановлений об ограничении права на выезд.
Россияне могут быть ограничены в праве выезда за границу при наличии неоплаченной задолженности свыше 30 000 руб. (или более 10 000 руб., если речь идет о неуплате алиментов).
Ранее Минцифры и ФССП запустили на Едином портале Госуслуг новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронном виде.
С помощью нового сервиса должники смогут вернуть излишне удержанные деньги, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности или об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. А взыскатели смогут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщать судебному приставу об имуществе должника, повторно направлять исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника.