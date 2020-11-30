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Минцифры и ФССП запустили сервис для общения с должниками

Ведомости

Минцифры и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) запустили на Едином портале Госуслуг новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронном виде, сообщается на сайте министерства. Сервис будет доступен для физлиц и юрлиц.

«Сервис разработан Минцифры России совместно с Федеральной службой судебных приставов и включает в себя основные жизненные ситуации, требующие обращения к судебным приставам в ходе исполнительного производства», — говорится в сообщении. По словам замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева, реализация электронного взаимодействия со службой судебных приставов позволит исключить личные визиты должников и взыскателей в структурные подразделения ФССП, а также сократить объем бумажного документооборота.

С помощью нового сервиса должники смогут вернуть излишне удержанные деньги, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности или об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. А взыскатели смогут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщать судебному приставу об имуществе должника, повторно направлять исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника.

Ранее Минцифры сообщило, что на портале Госуслуг стал доступен сервис электронных больничных. В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству перевести в электронный формат массовые социально значимые госуслуги к 1 января 2023 г.

Ранее по теме: Путин поручил перевести массовые госуслуги в электронный формат к 2023 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных