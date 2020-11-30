Минцифры и ФССП запустили сервис для общения с должниками

«Сервис разработан Минцифры России совместно с Федеральной службой судебных приставов и включает в себя основные жизненные ситуации, требующие обращения к судебным приставам в ходе исполнительного производства», — говорится в сообщении. По словам замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева, реализация электронного взаимодействия со службой судебных приставов позволит исключить личные визиты должников и взыскателей в структурные подразделения ФССП, а также сократить объем бумажного документооборота.