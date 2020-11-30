Минцифры и ФССП запустили сервис для общения с должниками
Минцифры и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) запустили на Едином портале Госуслуг новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронном виде, сообщается на сайте министерства. Сервис будет доступен для физлиц и юрлиц.
«Сервис разработан Минцифры России совместно с Федеральной службой судебных приставов и включает в себя основные жизненные ситуации, требующие обращения к судебным приставам в ходе исполнительного производства», — говорится в сообщении. По словам замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева, реализация электронного взаимодействия со службой судебных приставов позволит исключить личные визиты должников и взыскателей в структурные подразделения ФССП, а также сократить объем бумажного документооборота.
С помощью нового сервиса должники смогут вернуть излишне удержанные деньги, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности или об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. А взыскатели смогут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщать судебному приставу об имуществе должника, повторно направлять исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника.
Ранее Минцифры сообщило, что на портале Госуслуг стал доступен сервис электронных больничных. В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству перевести в электронный формат массовые социально значимые госуслуги к 1 января 2023 г.