Путин поручил перевести массовые госуслуги в электронный формат к 2023 году
Президент России Владимир Путин поручил правительству перевести в электронный формат массовые социально значимые госуслуги к 1 января 2023 года, говорится на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить к 1 января 2023 г. перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах», — говорится в поручении.
Срок исполнения поручения – 1 января 2023 года, ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад по выполнению поручения — раз в полгода, начиная с 1 января 2021 года.
Ранее Минцифры сообщило, что на портале Госуслуг стал доступен сервис электронных больничных. Пользователи портала смогут автоматически получать оповещения об открытии, продлении и закрытии больничного.