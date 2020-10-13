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Путин поручил перевести массовые госуслуги в электронный формат к 2023 году

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Президент России Владимир Путин поручил правительству перевести в электронный формат массовые социально значимые госуслуги к 1 января 2023 года, говорится на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить к 1 января 2023 г. перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах», — говорится в поручении.

Срок исполнения поручения – 1 января 2023 года, ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад по выполнению поручения — раз в полгода, начиная с 1 января 2021 года.

Ранее Минцифры сообщило, что на портале Госуслуг стал доступен сервис электронных больничных. Пользователи портала смогут автоматически получать оповещения об открытии, продлении и закрытии больничного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных