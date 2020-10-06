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На сайте Госуслуг стал доступен сервис электронных больничных

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Сервис электронных больничных стал доступен на портале Госуслуг, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Теперь пользователи портала и мобильного приложения Госуслуг смогут автоматически получать оповещения об открытии, продлении и закрытии электронных листков нетрудоспособности.

«В любое время гражданин на Госуслугах может уточнить сведения о своих электронных листках нетрудоспособности и при необходимости сообщить их своему работодателю», — приводятся в сообщении слова директора Департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергея Цветкова.

Уточняется, что в личном кабинете будет доступна вся информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче и периоде нетрудоспособности. По данным министерства, за прошедшие сутки после запуска сервиса пользователям портала Госуслуг уже направлено более 200 тыс. оповещений.

Оформить больничный лист в электронном виде граждане могут с 1 июля 2017 г. при условии, что медицинская организация и организация-работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями, однако такая услуга не была доступна на сайте Госуслуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных