На сайте Госуслуг стал доступен сервис электронных больничных
Сервис электронных больничных стал доступен на портале Госуслуг, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Теперь пользователи портала и мобильного приложения Госуслуг смогут автоматически получать оповещения об открытии, продлении и закрытии электронных листков нетрудоспособности.
«В любое время гражданин на Госуслугах может уточнить сведения о своих электронных листках нетрудоспособности и при необходимости сообщить их своему работодателю», — приводятся в сообщении слова директора Департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергея Цветкова.
Уточняется, что в личном кабинете будет доступна вся информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче и периоде нетрудоспособности. По данным министерства, за прошедшие сутки после запуска сервиса пользователям портала Госуслуг уже направлено более 200 тыс. оповещений.
Оформить больничный лист в электронном виде граждане могут с 1 июля 2017 г. при условии, что медицинская организация и организация-работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями, однако такая услуга не была доступна на сайте Госуслуг.