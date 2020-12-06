В центр Минска стянули спецтехнику перед очередной акцией протеста

На кадрах, опубликованных порталом, видны водомет, автозаки и военные грузовики для перевозки личного состава. Утром в Минске были закрыты на вход несколько станций метро, однако сейчас их работа полностью восстановлена. В Белоруссии отмечаются проблемы с доступом в Telegram.