В центр Минска стянули спецтехнику перед очередной акцией протеста
В центр Минска стянули силовиков и спецтехнику перед очередной воскресной акцией протеста, сообщает портал Tut.by.
На кадрах, опубликованных порталом, видны водомет, автозаки и военные грузовики для перевозки личного состава. Утром в Минске были закрыты на вход несколько станций метро, однако сейчас их работа полностью восстановлена. В Белоруссии отмечаются проблемы с доступом в Telegram.
Как отмечает корреспондент «РИА Новости», Октябрьская площадь перекрыта металлическими заграждениями, на площади Независимости дежурят автобусы с силовиками, у Дома офицеров расположены водомет и машины с колючей проволокой.
В ходе протестных акций в Минске и других городах Белоруссии в воскресенье 29 ноября были задержаны более 420 человек, сообщал правозащитный центр «Весна».
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.