Тихановская заявила о готовности временно возглавить Белоруссию

Тихановская пояснила, что готова стать временным лидером Белоруссии на этапе диалога, который начнется после того, как «люди из системы» окажутся в ситуации, когда им будет выгоднее «сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом». Она подчеркнула, что действующий в стране режим «разваливается».