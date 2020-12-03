Тихановская заявила о готовности временно возглавить Белоруссию
Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить страну в «переходный период». Видеообращение политика опубликовано на ее официальном YouTube-канале.
«Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна. Моя цель — объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками», — сказала Тихановская.
Тихановская пояснила, что готова стать временным лидером Белоруссии на этапе диалога, который начнется после того, как «люди из системы» окажутся в ситуации, когда им будет выгоднее «сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом». Она подчеркнула, что действующий в стране режим «разваливается».
По словам Тихановской, она и ее соратники уже разработали концепцию проведения новых выборов в Белоруссии и проект конституционной реформы. Ее планируется провести после того, как действующий президент Александр Лукашенко оставит пост. Также оппозиция разработала программы экономической помощи уязвимым группам населения и поддержки малого и среднего бизнеса.
На данный момент Тихановская находится в Литве. Туда она уехала после того, как в Белоруссии начались массовые протесты после проведения президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко победил в них, набрав 80,08% голосов избирателей. При этом оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Эту позицию поддержали страны Евросоюза и США.