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Тихановская заявила о готовности временно возглавить Белоруссию

Ведомости

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить страну в «переходный период». Видеообращение политика опубликовано на ее официальном YouTube-канале. 

«Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна. Моя цель — объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками», — сказала Тихановская.

Тихановская пояснила, что готова стать временным лидером Белоруссии на этапе диалога, который начнется после того, как «люди из системы» окажутся в ситуации, когда им будет выгоднее «сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом». Она подчеркнула, что действующий в стране режим «разваливается».

По словам Тихановской, она и ее соратники уже разработали концепцию проведения новых выборов в Белоруссии и проект конституционной реформы. Ее планируется провести после того, как действующий президент Александр Лукашенко оставит пост. Также оппозиция разработала программы экономической помощи уязвимым группам населения и поддержки малого и среднего бизнеса.

На данный момент Тихановская находится в Литве. Туда она уехала после того, как в Белоруссии начались массовые протесты после проведения президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко победил в них, набрав 80,08% голосов избирателей. При этом оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Эту позицию поддержали страны Евросоюза и США.

Ранее по теме: Тихановская пообещала аннулировать договоренности Лукашенко с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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