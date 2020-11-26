Тихановская пообещала аннулировать договоренности Лукашенко с Россией

«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку беларусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — приводятся слова Тихановской в ее Telegram-канале. Она отметила, что это коснется и договоренностей с Кремлем.