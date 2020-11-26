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Тихановская пообещала аннулировать договоренности Лукашенко с Россией

Ведомости

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что все сделки и договоры главы государства Александра Лукашенко будут пересмотрены и аннулированы в случае смены власти в стране.

«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку беларусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — приводятся слова Тихановской в ее Telegram-канале. Она отметила, что это коснется и договоренностей с Кремлем. 

По словам Тихановской, в Белоруссии выступают за дружественные и партнерские отношения с Россией, «но независимость и суверенитет не может быть предметом торга».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных