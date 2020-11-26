Тихановская пообещала аннулировать договоренности Лукашенко с Россией
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что все сделки и договоры главы государства Александра Лукашенко будут пересмотрены и аннулированы в случае смены власти в стране.
«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку беларусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — приводятся слова Тихановской в ее Telegram-канале. Она отметила, что это коснется и договоренностей с Кремлем.
По словам Тихановской, в Белоруссии выступают за дружественные и партнерские отношения с Россией, «но независимость и суверенитет не может быть предметом торга».
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.